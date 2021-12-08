Горняк22: В минздраве Алтайского края подтвердили смерть троих детей с коронавирусом

Дети. Болезнь. Заболеваемость. Ребенок Фото: pixabay.com

Сейчас в ковидном госпитале для детей, который работает в Барнауле на базе городской больницы №11, в отделении реанимации находятся три ребенка, а один из них на аппарате ИВЛ

В минздраве Алтайского края заявили, что основной причиной смерти детей стал не коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Однако ранее в министерстве отметили, что среди трех летальных исходов лишь один был вызван непосредственно инфекцией.

По данным ведомства, сам коронавирус у детей врачи победили, однако инфекция вызвала тяжелые последствия, что и стало причиной смерти среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зарегистрировали три смертельных случая среди детей, инфицированных коронавирусом. По данным минздрава, одну из смертей вызвал непосредственно COVID-19, еще в двух случаях причины оказались связаны с сопутствующими онкозаболеваниями у детей. Возраст умерших детей не уточняется.

Начиная с сентября медики регистрируют тяжелые формы заболевания среди детей. Речь идет преимущественно о подростках, а также детях, страдающих сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями крови и сердца.

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