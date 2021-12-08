Горняк22: Главврачи алтайских «ковидников» призвали депутатов поддержать закон о QR-кодах

Больница Фото: Виталий Барабаш

Медики попросили законодателей поддержать ужесточение антиковидных мер в Алтайском крае, так как в госпиталях каждый день умирают люди

Главные врачи ковидных госпиталей Алтайского края попросили депутатов поддержать федеральный закон о введении QR-кодов. Письмо имеется в распоряжении «Толка».

Документ подписали руководители десяти ковидных госпиталей, среди которых руководство горбольниц №4, 5, 11,12 (Барнаул), Славгородской ЦРБ, горбольницы №2 (Бийск), горбольницы имени Литвиненко (Новоалтайск), краевого госпиталя для ветеранов войн, Бийской ЦРБ, Благовещенской райбольницы.

Медики подчеркивают, что каждый день сталкиваются со смертями, которых можно было бы избежать. По их словам, пациенты госпиталей жалеют, что не поставили прививку раньше. А некоторые горожане понимают важность вакцинации только после потери близких.

«Недоверие людей к вакцине против коронавирусной инфекции, которое возникает из-за изобилия псевдонаучной, фейковой информации в сети Интернет, обходится нашему обществу слишком дорого. И если для каких-то отраслей пандемия характеризуется экономическими потерями, которые есть возможность восполнить, то для нас, медицинских работников, пандемия – это человеческие жизни!» – говорится в сообщении.

Врачи заявили, что пока в регионе не достигнут коллективный иммунитет, нужно делать все, чтобы обезопасить людей. Также медики посетовали, что им «сложно как физически, так и морально, ведь есть реальный выход из сложившейся ситуации»

В связи с этим специалисты призвали поддержать федеральный проект о введении ограничений.

В АКЗС уточнили, что результаты опросного голосования по проекту будут известны 9 декабря. До 14 декабря в Госдуму будут направлены отзывы и предложения к закону.

Ранее глава комитета по здравоохранению АКЗС Владимир Лещенко выступил за обязательную вакцинацию детей от ковида. Он считает, что не нужно «повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья».

ТОЛК