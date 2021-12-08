Горняк22: Солист группы «Руки вверх!» исполнил мечту особенной девочки из Барнаула

Фото: instagram.com/mihutka.ru

Девочка Соня не ожидала, кто к ней подойдет ее любимый артист. Встреча прошла в теплой, душевной обстановке. Певец передал привет Барнаулу

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков исполнил мечту особенной девочки из Барнаула Сони – он встретился с кумиром за кулисами концертного комплекса Crocus City Hall. Об этом сообщает проект «Михутка» в Instagram.

Девочка очень удивилась, когда артист подошел к ней перед концертом. Он сказал ей много добрых и теплых слов и передал привет Барнаулу.

После встречи девочка побывала у артиста на концерте.

Ранее российский актер Федор Добронравов встретился в Барнауле с особенной девочкой Дашей. После спектакля «Ловушка для мужа», который прошел в краевом театре драмы 1 ноября, он провел юную горожанку за кулисы театры и пообщался с ребенком.

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