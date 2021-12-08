Горняк22: Резкое похолодание пришло в Алтайский край 8 декабря

Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова

Морозы продержатся до выходных, затем снова ожидаются снегопады. Холодная погода вернется в регион уже на следующей неделе

8 декабря температура воздуха в Алтайском крае составит -15…-20, по южным районам местами -10 градусов. Местами в этот день пройдет небольшой снег. Утром возможна изморозь. На дорогах – сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду похолодает до -15…-17 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах гололедица, ветер западный, 3-8 м/с.

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