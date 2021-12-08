Горняк22: «Опять потоп»: жильцов барнаульской многоэтажки даже зимой заливают талые воды

Потоп на Георгиева, 35 Фото: Анна Камалова

Жители многоквартирного дома уже несколько лет борются с подтоплением в квартирах, опасаясь, что течь с крыши приведет к пожару из-за короткого замыкания в электропроводке

Устав ждать помощи от управляющей компании, жители малосемейки на ул. Георгиева, 35, в Барнауле написали гневные посты в социальных сетях, пытаясь таким образом привлечь внимание к многолетней проблеме. Их квартиры и общий коридор периодически затапливает талой водой, которая просачивается сквозь прохудившуюся крышу. Обращения к общественности и СМИ помогли, но частично. Над наиболее пострадавшими от потопа квартирами сотрудники УК постелили целлофан.

На всякий пожарный

С инициативой обратиться за общественной поддержкой в социальные сети вышла одна из жительниц квартиры на девятом этаже в доме на ул. Георгиева, 35, Татьяна. «Толку» женщина рассказала, что многочисленные попытки дозвониться до управляющей компании результата не давали, пока информация не появилась в общественном пространстве.

«Я звонила, просила, угрожала, что буду жаловаться, но толку не было – пока, вероятно, они пост мой не прочитали. Вчера пришли, хоть что-то сделали: целлофан над квартирой постелили, сняли натяжные потолки, просушили и назад приделали. Но вот посмотрите, опять вода скопилась. Пузырь висит. Мы недавно ремонт делали. Из-за влаги обои отошли, придется переклеивать. Только пока не понятно, есть ли смысл?» – демонстрирует последствия потопа Татьяна.

Потоп на Георгиева, 35 Фото: Анна Камалова

Ее пожилой сосед Виктор добавляет, что такая ситуация повторяется из года в год. От сырости и плесени ему трудно дышать, да и сил нет, постоянно устранять последствия «водопада».

«Этой весной побелил, подкрасил. И вот опять все в водяных разводах. Скоро дверной косяк отвалится, весь влагой пропитался. Вот тут по стояку ручей бежит. Я же не миллионер, каждый год ремонт делать», – возмущается пенсионер.

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У Ирины по всей квартире расставлены тазики и ведра. Капает с потолка, как из решета. Но больше всего женщина боится за электропроводку. Чтобы избежать короткого замыкания, старается лишний раз не включать свет в комнате.

«Вот видите, где люстра висит, вода капает. А если замкнет? Машинку стиральную включать боюсь, под ней вода. Вытираю периодически, но она опять копится. Полы от влаги вздулись. Я школьной учительницей работаю. Заработная плата, сами понимаете, какая. На что мне ремонт делать?» – переживает женщина.

В общем коридоре в секции рядом с электрощитом лежит мешок с песком. Как пояснили жильцы: «На всякий пожарный». Они вспоминают 2004 год, когда из-за протечки с крыши чуть не возникло возгорание, которое затушили именно песком.

«Посмотрите, в каком состоянии у нас электропроводка. Все провода наружу. Вода по стене бежит, прямо в электрощит. Замкнет, взлетим все на воздух. Я спокойно спать не могу. Страшно», – говорит Татьяна.

«Вскрылись сюрпризы»

Потоп на Георгиева, 35 Фото: Анна Камалова

В момент приезда корреспондента «Толка» состояние кровли дома обследовали специалисты управляющей компании «Развитие». Как пояснил руководитель УК Руслан Лексин, течь произошла из-за образовавшейся ледяной корки на техническом этаже.

«Подмерзли водостоки, вода скопилась и появилась наледь. Сейчас будем отогревать. Это не единственный дом, где этой зимой в условиях перепада температур возникают такие проблемы», – пояснил руководитель УК.

Он добавил, что эту малосемейку управляющая компания приняла на баланс только в августе 2021 года.

«Про крышу нас никто не предупреждал. Домком говорила, что весной бывают протечки, но то, что они такие глобальные, не сообщила. Эта зима вскрыла проблемы и «сюрпризы». В феврале будем составлять смету, согласовывать с собственниками. Раньше лета ремонт кровли невозможен, но ситуацию будем держать на контроле», – заверил Лексин.

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