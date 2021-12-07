Горняк22: 30 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Заринске

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Всего в ликвидации возгорания принимали участие девять человек личного состава и четыре единицы техники. Точную причину пожара определит экспертиза

Утром 6 декабря в Заринске произошел пожар в многоэтажке на улице Союза-Республик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда пожарные приехали на место, на седьмом и восьмом этажах дома было сильное задымление. Спасатели сразу приступили к ликвидации очага возгорания, установили автолестницу. Из дома эвакуировали 30 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

Площадь пожара составила около четырех «квадратов». Источник возгорания был в электрощитовой на седьмом этаже. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание, однако точную причину определит экспертиза.

Ранее сообщалось, что серьезный пожар произошел в частном секторе Барнаула. Это третье возгорание в частном доме за неделю.

ТОЛК