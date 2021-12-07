Горняк22: ВОЗ опровергла сообщения о тяжелом течении штамма омикрон

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По словам специалистов, заражаться новым штаммом могут переболевшие и вакцинированные, симптомы инфекции варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле

Предположительно, люди переносят омикрон-штамм коронавируса в более легкой форме, но окончательные выводы пока делать рано. Об этом рассказала представитель ВОЗ Мария ван Керкхове на телеканале CBS, сообщает ТАСС.

«Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом омикрон, как правило, переносят заболевание в более легкой форме. Наши данные касательно степени тяжести заболевания пополняются изо дня в день», – рассказала она.

По ее словам, это может быть вызвано ранними стадиями заражения. Потребуется несколько недель, прежде чем действительно станет ясно, у скольких из инфицированных разовьется тяжелое заболевание.

Эксперт также напомнила, что нужно принять все меры для контроля над распространением штамма, потому что большое число новых случаев может означать большее количество госпитализаций и, соответственно, смертей.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае за сутки выявили 517 новых случаев коронавируса. Регион по-прежнему остается в двадцатке российских субъектов с наибольшим суточным числом заболевших. В госпиталях сейчас находятся 3 153 пациента с коронавирусом. Из них 624 человека – тяжелобольные пациенты.

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