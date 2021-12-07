Горняк22: Житель алтайского села избежал ареста за гибель малолетнего сына
Фото с места происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Мужчина не доглядел за малолетним ребенком, который упал в полный бак с водой. Однако суд не стал лишать его свободы и назначил исправительные работы
43-летнего жителя Благовещенского района признали виновным в гибели малолетнего сына. Он получил один год исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как стало известно, днем 10 июня 2021 года отец остался смотреть за мальчиком, которому было 2 года и десять месяцев. Мужчина налил бак для полива и не убрал от него лестницу, оставив при этом ребенка без присмотра.
В какой-то момент мальчик поднялся по ступеням и упал в бак с водой. Самостоятельно выбраться оттуда ребенок не смог и утонул.
Суд признал мужчину виновным в случившемся.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в реанимации умерла годовалая девочка, которая упала в колесо с водой.