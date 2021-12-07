Горняк22: Двое мужчин сели за нападение на подростков у ТЦ в Барнауле

Тюрьма. Колония. УФСИН Фото: pixabay.com

Наживой двух мужчин стали шесть тысяч рублей. Теперь им придется провести два года в исправительной колонии строгого режима

Двое молодых людей, 19 и 20 лет, получили по два года колонии за нападение на подростков возле ТЦ в Барнауле, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Так, 14 июля 2021 года возле торгового центра на Павловском тракте в Барнауле напали на 16-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили у них деньги на сумму более шести тысяч рублей. Всего от них пострадали четверо подростков.

Суд признал нападавших виновными и назначил им реальный срок.

Ранее сообщалось, что двум жителям Барнаула, 19 и 20 лет, предъявили обвинение в нападении на группу по подростков. Тогда речь шла они похитили 5800 рублей.

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