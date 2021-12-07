Горняк22: Умер кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн Фото: кадр из фильма "Торгсин"

Продюсер основал фестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик», был организатором кинопремии «Золотой овен». В 2003 году стал заслуженным работником культуры РФ

Умер советский и российский продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, сообщает РИА Новости.

«Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», – рассказала его супруга.

Рудинштейну было 75 лет. Ранее стало известно, что продюсера госпитализировали с сердечным приступом. Он находился в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых «Приходи на меня посмотреть» и «Завтра будет завтра».

В 1990 году продюсер организовал кинофестиваль «Кинотавр», которым руководил 15 лет, позже его сменил Александр Роднянский.

Ранее скончался знаменитый певец и композитор Александр Градский. Ему стало стало плохо дома. Семья не смогла самостоятельно привести его в чувство и вызвала медиков. Последние дни он провел в реанимации.

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