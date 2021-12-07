Горняк22: Морозы под -30 градусов придут в Алтайский край к середине недели

Морозы Фото: Анна Меньшикова

Синоптики прогнозируют непродолжительный период похолодания в регионе. Ожидается, что уже к выходным в крае снова будет тепло

К среде, 8 декабря, в Алтайском крае снова похолодает. Морозы задержатся на пару дней, сообщает ЦГМС региона.

Так, к середине недели ночью столбики термометров местами опустятся до -27 градусов. Днем 8 декабря -12…-17 градусов, по южным районам возможен небольшой снег. В Барнауле ожидается около -13…-15 и без осадков.

Пик похолодания на этой неделе придется на 9 декабря. Этой ночью синоптики прогнозируют мороз до -28 градусов. В дневное время термометры покажут до -17 градусов. В краевой столице в ночное время похолодает до -26 градусов, днем воздух прогреется до -14…-16 градусов. Осадков не ожидается.

К пятнице, 10 декабря, до -24 градусов ночью, в дневные часы – около -9, возможен снег.

В выходные, 11 и 12 декабря, придет потепление до -4…-7 градусов, вероятны осадки.

Однако на следующей неделе в Алтайском крае вновь возможны морозы до -30 градусов по ночам и около -20 градусов днем.

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