Горняк22: «Бардак»: барнаульцы возмущены хамством и «хитрыми» схемами водителей маршруток

Автобус. Транспорт Фото: Анна Меньшикова, Толк

Многие барнаульцы жалуются, что водители городских маршруток грубо обращаются с пассажирами: кричат, хамят и даже оскорбляют их

Жители Барнаула вновь жалуются на произвол водителей барнаульских маршруток. Так, горожанка Елена Злоба рассказала, что водители, которые обслуживают маршрут №41, намеренно скрывают наличие терминала. Об этом говорится в сообществе «Черный список Барнаул».

«Из десяти моих поездок лишь у двух-трех терминал работает и лежит на видном месте. Остальные пытаются скрыть его наличие. Причем после просьбы рассчитаться картой могут позволить себе откровенное хамство. Самые хитрые умудряются что-то нахимичить с терминалом, в результате чего он перестает принимать платежи», – говорит женщина.

Горожанка видела, как люди, перед тем как войти, спрашивают о наличии терминала, на что получают отрицательный ответ. При этом другие пассажиры маршрутки потом рассчитываются картой.

Кроме того, женщина обратила внимание, что часто у водителей лежит бумажка для перевода средств, а получателем является «какая-то тетя». Женщина негодует, так как водители регулярно ущемляют право пассажиров на безналичный расчет.

«Я не прошу больше, чем положено. Насколько я знаю, весь транспорт в городе должен быть оборудован терминалами для оплаты картой. Кто за этим бардаком следит?» – сетует горожанка.

Она призвала ИП Еньшин А.П. обратить внимание на проблему и навести порядок на маршруте.

Ранее барнаульцы уже жаловались на водителей 41-го маршрута. Однажды горожане заметили, как водитель якобы откровенно хамил пассажирам и кричал, если они задерживали с оплатой.

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