Горняк22: В Барнауле заменят 40 лифтов в многоквартирных домах

Лифт Фото: pexels.com

В зданиях полностью обновят силовое оборудование, системы управления и безопасности, кабины лифтов, оборудование в лифтовых шахтах, двери на этажах

В семи многоквартирных домах Барнаула заменят 40 лифтов. Общая стоимость работ составит 88,59 млн рублей. В том числе на эти цели потратят 14,34 млн рублей, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства края.

Новые лифты введут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Замена оборудования позволит улучшить условия проживания 3 419 человек.

Сейчас на объектах ведут строительно-монтажные работы. Так, в многоквартирном доме №32 на улице Шукшина заменили оборудование, установленное более 40 лет назад, и готовятся к пусконаладочным работам.

По словам специалистов, современные лифты надежные, у них комфортные кабины, плавный ход, повышенная точность остановки, пониженная шумность. У них имеются антивандальные панели и подсвечиваемые вызывные посты. Лифт снабжен индикаторами направления его движения, а также положения кабины.

Стоит отметить, что с начала действия программы капитального ремонта в Алтайском крае заменили 647 лифтов в 207 многоквартирных домах. В 2021 году заменят 77 лифтов в многоэтажных домах Алтайского края. Большинство из них расположены в Барнауле – всего 65 лифтов в 21 многоэтажном доме.

ТОЛК