Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 517 новых случаев коронавируса

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

Алтайский край по-прежнему остается в двадцатке регионов России с наибольшим суточным числом заболевших коронавирусом людей

517 новых случаев коронавируса зарегистрировали за минувшие сутки в Алтайском крае. Всего с начала пандемии число заболевших составило 107 169 человек, среди них 8 926 детей, сообщает региональный оперштаб.

За последние 24 часа в крае умерли 28 человек, заболевших коронавирусом, все погибли именно от него. Всего на сегодняшний день в регионе уже 7 355 случаев гибели людей с ковидом, все – взрослые.

Выздоровели за сутки 756 человек, за все время – 78 676.

В госпиталях сейчас находятся 3 153 пациента с коронавирусом. Из них 624 человека – тяжелобольные пациенты. В том числе на ИВЛ – 258.

Вакцинация в Алтайском крае

Всего в Алтайский край поступило более 1,33 млн комплектов вакцины от COVID-19.

На утро 6 декабря прививается 1,068 млн человек, в том числе 124,2 тыс. получили первую прививку, а 895 тыс. человек уже полностью привиты.

48,7 тыс. человек прошли ревакцинацию.

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