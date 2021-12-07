Горняк22: В России могут продлить новогодние выходные из-за штамма омикрон

Коронавирус Фото: pixabay.com

Специалист отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране на принятие такого решения будет влиять количество свободных коек в ковидных госпиталях

В России могут продлить нерабочие дни в январе, если штамм коронавируса омикрон будет вызывать тяжелую форму заболевания и медицина будет перегружена, заявил вирусолог Петр Чумаков, сообщает URA.RU.

«Про омикрон мало что ясно. Если окажется, что он вызывает тяжелое течение, это вполне возможно. Все будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. Основным фактором является, насколько медицина справляется с наплывом больных», – рассказал врач.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина отметила, что решение о введении нерабочих дней будет принимать государство. При этом она подчеркнула, что смысл продлевать выходные есть только тогда, когда люди соблюдают режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что в штамме коронавируса омикрон нашли фрагмент генома человека. В предыдущих вариантах коронавируса этот фрагмент не встречался. По словам экспертов, подобная трансформация позволит штамму избежать атак со стороны иммунной системы человека. Эта же мутация есть в генетическом коде вируса, вызывающего простуду.

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