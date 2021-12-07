Горняк22: В России изменят порядок выплат пенсий для некоторых россиян

Рубли Фото: pixabay.com

Новшества коснутся не всех будущих и нынешних пенсионеров, а тех, кто имеет право получить свои пенсионные накопления всей суммой сразу

С июля 2022 года Министерство труда обновит порядок единовременного получения накоплений для некоторых россиян, сообщает «Московский комсомолец».

Новые правила коснутся тех граждан, чей трудовой стаж и число пенсионных баллов низки для оформления страховой выплаты по старости. Под это изменение попадут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Кроме того, нововведения затронут тех, кому положены пособия, например, по потере кормильца или инвалидности.

Для этих категорий населения упростят взаимодействие с Пенсионным фондом. Подать заявку на единовременную выплату можно будет через портал «Госуслуги». Обратиться за ней снова можно будет только через пять лет.

Заявления от граждан после изменений чиновники ПФР будут рассматривать не более пяти дней. О результате обращения будут оповещать через Госуслуги или по электронной почте.

Ранее стало известно, что Путин не исключил новые денежные выплаты населению. Глава государства также подчеркнул, что все меры соцподдержки укладываются в рамки бюджета. Их проводят за счет дополнительных доходов и перераспределения расходной части.

ТОЛК