Горняк22: Астрологи рассказали, что подарить знакам зодиака на Новый год

Новый год. Подарок Фото: pixabay.com

По словам экспертов, у Дев лучше заранее спросить, какой подарок они хотят. Возможно, даже попросить подготовленный список подарков со ссылками и детальными указаниями

У Овны фанаты экстрима и ярких впечатлений. Восторг у них вызывает всё, что приносит незабываемые эмоции. В подарок им подойдут сертификаты на прыжок с парашютом или картинг. Для них также можно организовать поход или найти тренера по горнолыжному спорту, сообщает «Слово и Дело».

Тельцы в подарках ценят функциональность и аккуратность упаковки. Они обращают внимание именно на детали и ценят уют, поэтому им можно подарить набор посуды, красивые подушки и пледы, а также вязанную одежду.

Близнецов тянет к новым знаниям и впечатлениям. Люди этого знака будут счастливы получить сертификаты на творческие мастер-классы по кулинарии, рисованию и лепке из глины.

Раки считаются самым романтичным знаком зодиака. Представители этого знака ценят проведенное вместе время. Астрологи советуют посетить вместе кулинарный мастер-класс или устроить небольшое приключение, например арендовать снегоход.

Львы любят роскошь и дорогостоящие подарки, поэтому маленькие презенты они не оценят. Для них стоит придумать что-то эксклюзивное или масштабное, например, эксклюзивный кожаный ремень или кошелёк, а также уникальные аксессуары из качественных материалов.

У Весов очень развито чувство прекрасного, поэтому они будут рады подаркам, которые будут связаны со стилем и красотой. Для них можно организовать урок с визажистом или заказать кастомизацию старой футболки. Они также оценят уникальное украшение от профессионального мастера.

Скорпион – один из самых противоречивых знаков зодиака. Их привлекает все мистическое и таинственное. В подарок этому знаку можно поискать магические свечи, а также курсы по гаданию на таро или астрологии.

Стрельцам подойдёт что-то статусное или необычное. Их обрадует, как уникальный парфюм или запонки, так и портрет по фото, созданный профессиональным художником.

Козерогов привлекает качество и материальность. В подарок им стоит выбирать что-то маленькое, но ценное, например, массивный браслет, статуэтка, эксклюзивный брелок для ключей. Если времени на выбор презента нет, идеальным вариантом станет конверт с деньгами.

Водолеям нужно что-то непредсказуемое. Это открытые и жизнерадостные люди, которые рады любой активности, вечеринке или поездке. В подарок им подойдёт всё необычное: роспись стен в квартире, домашний мобильный планетарий или создание деревянной карты мира для дома.

Рыбы – душевный и творческий знак зодиака. Они часто витают в облаках, покидая реальность. Представители этого знака будут рады носкам с изображением любимых героев или бомбочкам для ванны. Отличными подарками также станут картина по номерам или кухонный сервиз.

Ранее астролог перечислил знаки зодиака, которых ждут перемены перед Новым годом. По словам эксперта, последний месяц этого года у Близнецов сложится неспокойно. Представителям этого знака придёт пережить предательство любимого человека или интриги на работе.

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