Горняк22: Как узнать будущего мужа 7 декабря: народные приметы на Катерину Санницу

Гадание. Предсказание будущего Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки катались на санях и санках, гадали на будущего супруга, а также наблюдали за изменением погоды

7 декабря отмечается народно-христианский праздник «Катерина Санница». По-другому его называют «Катерина Женодавица», «Катеринин день», «Первое катание на санях» и «День святой великомученицы Екатерины». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 7 декабря

В этот день у наших предков начинались шумные гуляния на санях. Первыми в поездку обязательно отправлялись молодожены, это был первый их выход куда-то вместе после венчания.

Святую Екатерину на Руси считали покровительницей беременных женщин. Поэтому 7 декабря они молились о благополучных родах, а также о хороших женихах и невестах и удачном браке.

Девушки, которые мечтали выйти замуж, в ночь на Катерину гадали на женихов. Например, они клали ветку яблони под подушку, чтобы суженый пришел во сне.

Молодежь особенно ждала День Катерины. Считалось, если любимый парень девушки сядет в её сани и скатится с ней с горы, то «скатится с его души темнота, из-за которой его сердце было глухо и не откликнулось на девичью любовь».

Народные приметы 7 декабря

Катеринин день пришел – катание привел.

Если день выдался ясным, то зима будет холодной.

Если тепло, туманно и слякотно, значит, морозов не будет еще десять дней.

Если снег упадет на сухую землю и станет путь санным, то следующий год будет неурожайным.

На небе видно много маленьких звезд – к скорому снегопаду.

Любовь. Пара. Санки. Зима Фото: pexels.com

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ТОЛК