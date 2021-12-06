Горняк22: Гинцбург развеял три популярных мифа о коронавирусе

Вакцина Фото: pixabay.com

Медик прокомментировал слухи о влиянии вакцины на фертильность и бесполезности масок. Он также заявил, что выбор вакцины для переболевших зависит от уровня антител

Директор разработавшего вакцину от коронавируса НИЦ имени Гамалеи развеял три популярных мифа о COVID-19. Об этом Александр Гинцбург рассказал в эфире НТВ.

Медик, в частности, опроверг представления о том, что носить защитные маски бесполезно – по словам эксперта, в первую очередь она защищают невакцинированых.

Другой распространенный слух касается того, что прививка якобы влияет на способность иметь детей.

«Неправда. В результате вакцинации «Спутником V» работа генов совершенно не меняется», — отметил Гинцбург, сославшись на исследования института акушерства и гинекологии имени Кулакова.

При этом специалист обратил внимание на тут факт, что у переболевших COVID-19 мужчин на долго угнетается репродуктивная система.

Гинцбург также прокомментировал информацию, что перенесшим заболевание надо прививаться «Спутником Лайт», а не двухкомпонентной вакциной. По словам специалиста, после первой прививки лучше проверить уровень антител. Если их титр окажется от 300 и выше, от вакцинации вторым компонентом можно отказаться.

Ранее стало известно, что в штамме коронавируса «Омикрон» нашли фрагмент генома человека.

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