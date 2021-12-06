Горняк22: Отвлеклась на WhatsApp? Названы версии ДТП с гибелью детей на переезде

Авария на ЖД переезде Фото: ЗСЖД

Известно, что находившаяся за рулем учительница живет в селе в противоположной стороне от Наумово. Возможно, в тот роковой день педагог торопилась по делам в райцентр

Педагог начальных классов, попавшая за рулем авто вместе с учениками под снегоуборочный поезд в Алтайском крае, в момент ДТП могла отвлечься на телефон. Об этой версии телеканалу «Вести-Алтай» рассказал глава сельсовета, где произошла трагедия.

«Утверждают, что время её нахождения в WhatApp соответствует как раз аварии. Может, на телефон отвлеклась», – поведал Александр Кобзов.

Между тем в соцсетях очевидцы рассказывают, что женщина перед переездом обогнала несколько автомобилей и выкатилась на рельсы. Якобы, учительница остановилась на красный запрещающий сигнал, но в последний момент, буквально перед локомотивом, её автомобиль всё же оказался на путях.

«Анна Александровна обогнала перед переездом две машины, горел красный свет, она чётко это видела», – написал один из комментаторов.

Другой утверждает, что переезд «вылизали до асфальта» уже после ДТП, а до трагедии «там просто каток был».

«Я проживаю в этом селе и каждый день проезжаю через переезд, где всё это случилось. Да, он был почищен. Но там был каток. А теперь он просто блестит, и обочины расширили, а то люди, машины на проезжей части ставили», – написал местный житель.

Днем 29 ноября в окрестностях села Лугового Тальменского района снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое восьмилетних детей, женщина-водитель и еще один ребенок получили травмы.

Выяснилось, что педагог начальной школы решила подвезти учеников второго класса после уроков домой – в соседнее село Наумово. По непонятным причинам на переезде автомобиль оказался под поездом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь. СК возбудил уголовное дело.

ТОЛК