Горняк22: Вскрывали три раза: женщина рассказала о искалеченном ветклиникой Барнаула щенке

Щенок амстаффа Фото: pexels.com

Собаке предстояло купировать уши и удалить грыжу, однако после операции у животного открылось кровотечение, остановить которое смог только другой доктор

Жительница Барнаула рассказала, как едва не потеряла питомца после операции в одной из ветклиник города. Ее пост публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

По словам женщины, врач провел совмещенную операцию по удалению грыжи и купированию ушей щенку амстаффа, однако спустя несколько часов у животного началось кровотечение, остановить которое ветеринар якобы не смог трижды. После этого владелица отвезла собаку в другую клинику, где «ей спасли жизнь».

«При дальнейших разбирательствах, когда пришли к первому ветврачу и задали вопрос, почему так получилось, он ответил «Ситуация конечно неприятная, но мне не хватило ниток». Он возместил денежные средства, но так и продолжил «кромсать животных», – написала владелица щенка.

Она приложила скриншоты с негативными отзывами других владельцев животных на клинику и призвала всех, чьи питомцы пострадали от рук ветврача, выйти с ней на связь.

В публикации речь якобы идет о компании «Алтайветуслуги». Оперативно связаться с ее руководством для комментария не получилось.

Ранее «Толк» сообщал о том, что хозяйка «концлагеря для собак» под Барнаулом спорит с судом.

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