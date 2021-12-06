Горняк22: В Барнауле пожарные выезжали на задымление у кинотеатра «Мир»

Пожарные машины Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Горожане рассказали, что почувствовали резкий запах, а проспект Социалистический заволокло дымом. На площадь прибыли около 10 пожарных расчетов, кран и реанимация

В Барнауле днем 5 декабря пожарные расчеты выезжали на сообщение о задымлении у кинотеатра «Мир». Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, очевидцы сообщили о дыме на крыше здания.

«По прибытию были проверены все этажи здания и крыша. Признаков возгорания не обнаружено. Эвакуация не требуется», – говорится в сообщении.

Причина задымления не уточняется.

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В середине июля здесь уже случался подобный инцидент – на первом этаже здания кинокомплекса произошло возгорание в вытяжке одного из расположенных в нем заведений.

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