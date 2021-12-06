Горняк22: Соцсети: в Барнауле пьяный на Lexus устроил двойное ДТП и скрылся
ДПС Фото: "ВКонтакте"
На опубликованных свидетелями происшедшего кадрах видно, что внедорожник трогается с места, не смотря на попытки окружающих остановить водителя
В Барнауле вечером 4 декабря водитель Lexus спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Попова – внедорожник с прицепом врезался в две машины, автомобилисты попытались остановить водителя, но тот уехал.
Сообщается, что мужчина за рулем Lexus был в сильном алкогольном опьянении.
Водители пострадавших машин обратились в полицию, но даже спустя два часа никакой информации об обнаружении нарушителя не поступило. Люди предположили, что все это время он продолжал колесить по городу.
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