Горняк22: Соцсети: в Барнауле пьяный на Lexus устроил двойное ДТП и скрылся

ДПС Фото: "ВКонтакте"

На опубликованных свидетелями происшедшего кадрах видно, что внедорожник трогается с места, не смотря на попытки окружающих остановить водителя

В Барнауле вечером 4 декабря водитель Lexus спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Попова – внедорожник с прицепом врезался в две машины, автомобилисты попытались остановить водителя, но тот уехал.

Сообщается, что мужчина за рулем Lexus был в сильном алкогольном опьянении.

Водители пострадавших машин обратились в полицию, но даже спустя два часа никакой информации об обнаружении нарушителя не поступило. Люди предположили, что все это время он продолжал колесить по городу.

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