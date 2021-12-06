Горняк22: Пропавшие на Кипре российские туристки найдены убитыми

Полиция на месте преступления Фото: pexels.com

По данным местных СМИ, убийца закопал тела своих жертв на стройке в деревне Мониатис. Сейчас полиция выясняет мотивы преступника

Тела двух российских туристок, пропавших на Кипре, найдены со следами насильственной смерти. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на СМИ островного государства.

По данным ресурса, по подозрению в убийстве уже задержан 33-летний гражданин Сирии. Мужчина якобы сознался в преступлении.

По его словам, он работал на стройке дома в деревне Мониатис, где и закопал тела.

Связь с 43-летней Алраизи Хаят и 33-летней Марией Газибагандовой пропала 17 ноября.

Ранее «Толк» сообщал о том, что бывший российский следователь-насильник Сатлаев получил 12 лет тюрьмы на Кипре.

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