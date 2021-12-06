Горняк22: Пропавшие на Кипре российские туристки найдены убитыми
Полиция на месте преступления Фото: pexels.com
По данным местных СМИ, убийца закопал тела своих жертв на стройке в деревне Мониатис. Сейчас полиция выясняет мотивы преступника
Тела двух российских туристок, пропавших на Кипре, найдены со следами насильственной смерти. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на СМИ островного государства.
По данным ресурса, по подозрению в убийстве уже задержан 33-летний гражданин Сирии. Мужчина якобы сознался в преступлении.
По его словам, он работал на стройке дома в деревне Мониатис, где и закопал тела.
Связь с 43-летней Алраизи Хаят и 33-летней Марией Газибагандовой пропала 17 ноября.
Ранее «Толк» сообщал о том, что бывший российский следователь-насильник Сатлаев получил 12 лет тюрьмы на Кипре.