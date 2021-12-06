Горняк22: Белокуриха вошла в топ-3 популярных курортов на Новый год
Белокуриха Фото: Анна Меньшикова
В онлайн-опросе приняли участие свыше 50 тысяч респондентов. Они отметили привлекательность алтайского курорта для катания на лыжах и оздоровления
Белокуриха вошла в список трех лучших российских курортов для отдыха на Новый год. Об этом сообщает портал ТурСтат по итогам ноябрьского исследования.
Алтайская здравница уступила лишь сочинскому курорту Роза Хутор и Эльбрусу в Кабардино-Балкарии.
По мнению участников опроса, Белокуриха наиболее привлекательна для катания на лыжах и оздоровления.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что санатории Алтайского края отказываются от советской схемы работы.