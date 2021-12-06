Горняк22: Низкие зарплаты, ямы и боль городов: депутаты обсудили местные проблемы на Алтае

Село. Деревня Фото: Виталий Барабаш

При росте помощи от краевых властей на местах сохраняются проблемы с транспортным сообщением, льготами для учителей и врачей и размером зарплат в местных администрациях

«В одном населенном пункте жители захотели войти в программу догазификации. Но оказалось, что у них нет документов на участки. В большом населенном пункте более 40% строений попросту не узаконены. А потом люди спрашивают, почему они помощь получить не могут, почему газ нельзя подключить? Да потому что нельзя!» – с такими словам 3 декабря на встрече с коллегами из муниципалитетов выступил Антон Васильев, председатель бюджетного комитета краевого заксобрания. И этим задал тон обсуждения ряда проблем в городах и районах. Впрочем, властям с мест тоже нашлось что предъявить в ответ.

Глава Змеиногорского собрания депутатов Петр Остапченко обозначил типичные для многих районов проблемы, но и назвал сферы, где произошло существенное улучшение.

Зарплаты на местах

С одной стороны, в 2022 году бюджетникам заметно повысят зарплаты: врачам, учителям и другим указным категориям – на 15,9%, остальным – на 10,4% в два приема. Но, с другой, эти решения не коснутся муниципальных и госслужащих, которым проиндексируют оплату труда только в октябре на 4%. И для работников в местных администрациях это боль.

«Муниципальные служащие получают зарплату чуть выше «минималки». Глава сельского совета, в который входит пять деревень, будет иметь зарплату меньше, чем специалист его же Дома культуры. Наверно, над этим нужно подумать», – привел пример Остапченко.

Министр финансов края Данил Ситников напомнил, что власти края принимали решения об индексации зарплат муниципалам и в 2021 году, и в 2019-м. «Сказать, что мы проблему знаем – ни о чем не сказать. Мы неоднократно возвращались к ней. Вопрос животрепещущий. Проблему знаем, ею занимаемся».

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Однако спикер АКЗС Александр Романенко отдельно уточнил, можно ли в проект решения совещания вписать пункт о повышении зарплат муниципальным служащим. Ситников ответил, что их обеспечение, вообще-то, относится к полномочиям местным властей и есть уже принятый бюджет.

– И что дальше? – поинтересовался Романенко.

– И дальше будем заниматься вместе с вами этим вопросом, – ответил министр.

Дороги: кочки и ямы

Опять же, с одной стороны, в 2022 году будут значительно увеличен объем средств бюджета края, предусмотренный на ремонт местных дорог. С другой, состояние внутрипоселковых «трасс» это глобально не улучшит.

«Субсидия на ремонт дорог увеличена на 500 млн рублей. За это спасибо, – сказал Остапченко. – Сегодня приятно проехать по краевым и федеральным дорогам. Но когда заезжаешь в деревни, особенно отдаленные, – кочки и ямы, особенно на улицах с 30-летним асфальтом. Дорожный фонд уходит на освещение, мелкий ямочный ремонт и очистку от снега, которым богат наш район. А вот выделенной нам субсидии на капремонт – около 2 млн рублей – хватает на 200 метров нового асфальта – на 20 деревень и один город».

Боль малых городов

«В крае есть города, а есть городишки – 10-20 тысяч жителей. Это я про свой город, чтобы не обидеть никого. У нас – проблемы с кадровым составом. Депутаты приняли программу развития молодежной политики и выделили на нее более 1 млн рублей: на подъемные – по 100 тысяч, на стипендии студентам – 3 тысячи ежемесячно, на компенсацию оплаты жилья – по 5 тысяч. Но из-за того, что это город, врачи и педагоги не получают 25% надбавку к зарплате и льготы на компенсацию оплату услуг ЖКХ. В итоге у соседей наших, в Поспелихе, где живут 11,5 тысяч человек, получают эти выплаты, а у нас, где 10 тысяч, нет», – рассказал Остапченко.

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По его словам, районные депутаты вышли с ходатайством предусмотреть такие же льготы для жителей городов с населением до 20 тысяч.

Однако он отметил победу малых городов с числом жителей до 50 тысяч человек – в крае приняли решение о включении их в программу поддержки местных инициатив (социальные проекты софинансируются краем, местным бюджетом и средствами жителей).

Теперь такие города могут подавать по две заявки – по 1 млн рублей на каждый.

Автобусы между селами

В крае приняли решение для улучшения транспортного сообщения на 500 млн рублей закупить под 200 автобусов для большинства районов края. Тому же Змеиногорскому району, который просил пять машин, досталось даже шесть.

Петр Остапченко рассказал, что это хорошее подспорье, особенно с учетом тех решений, которые приняли в районе, чтобы восстановить утраченные пассажироперевозки.

1,5 года автобусная доступность была на нуле. До этого пытались заходить перевозчики даже из Рубцовска. Но из-за убыточности маршрутов, несмотря на дотации из местного бюджета, быстро уходили с рынка.

Тогда на сессии змеиногорские депутаты приняли решение создать муниципальное АТП – выделили деньги на ремонт старых автобусов, получили лицензию. Теперь работают три маршрута из семи необходимых.

Шесть новых автобусов придутся как нельзя кстати. Они пойдут еще в три «неохваченных» села.

Романенко призвал других муниципалов следовать опыту коллег из Змеиногорска, выделять средства на содержание новых машин.

«Главная задача – соберитесь, примите решения. Мы понимаем, что перевозки не полностью рентабельны. Но можно вопросы субсидирования рассмотреть. Выходите в министерство финансов, к нам с предложениями, будем рассматривать, помогать. Должны восстановить сообщение. И еще немаловажно жителей убедить, чтобы они ездили на транспорте. А то автобусы будут ходить, а рядом таксисты – носиться туда-сюда. И вся работа насмарку», – объяснил Романенко.

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О чем власти края попросили коллег из районов

Повышать источники доходов. Именно об этом говорил Антон Васильев, приводят пример с попытками жителей включиться в программу догазификации.

«Я понимаю, есть нерешаемые проблемы, когда объект в принципе не узаконить. Но где-то темы решаются. В конечно итоге это положительно отразится и на состоянии бюджета. А иначе так и будет продолжаться, когда в муниципалитете виртуально проживают люди, причем не один и не два, а десятки и сотни. Я понимаю, что люди так уходят от налогообложения. Но тогда, наверно, им и спрашивать не надо за состояние инфраструктуры», – сказал он.

Полноценно расходовать бюджетные деньги.

«Сегодня самым главным становится не увеличить доходы, а эффективно и в полной мере израсходовать те средства, которые мы закладываем – на аредсную инвестиционную программу, на программы «Комфортная городская среда», «Поддержка местных инициатив», – обратился к коллегам Романенко. Нам еще предстоит дать оценку 2021 году. Но уже сейчас ясно, что есть большие объемы невыполнения работ: не успели подготовить проектно-сметные документации, провести госэкспертизу, конкурсные процедуры. Я понимаю, что 2021 год – особенный, был рост цен на стройматериалы, изменение методики оценки. И однако же».

При утверждении бюджетов на 2022 год в декабре учесть повышение МРОТ.

Заключить соглашения с минфином относительно использования федеральных и краевых средств – до 1 февраля и до 15 февраля соответственно. «Это важно, чтобы уже в начале финансового года иметь возможность проводить конкурсные процедуры», – объяснил Данил Ситников.

Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.

Проводить сдержанную долговую политику, в том числе не предоставлять необеспеченные муниципальные гарантии (как, например, МУПам при заключении договоров с поставщиками ресурсов).

Помнить, что с 1 января вдвое снизятся сроки расчетов с контрагентами.

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