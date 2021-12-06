Горняк22: Томенко пообещал ребенку-инвалиду спортплощадку для детей с ОВЗ

Виктор Томенко и Максим Трофимов Фото: официальный сайт Алтайского края

Глава региона поручит подчиненным изучить примеры создания универсальных спортивных площадок — «чтобы всем было удобно и нравилось»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал шестикласснику с инвалидностью Максиму Трофимову создать спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями. Встреча прошла накануне Международного дня инвалидов, сообщает официальный сайт региона.

«Я бы хотел, чтобы вы создали спортивную площадку для детей с ограниченными возможностями, потому что я и другие дети хотят заниматься на спортивной площадке», – обратился к главе региона школьник.

Томенко сообщил, что просьбу мальчика «взяли в работу», предложив встретиться еще раз – уже на открытии объекта. Где и когда именно его откроют – пока не известно.

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