Горняк22: Прокуратура проверит жалобы алтайского села на трупный запах

Дым. Зловоние Фото: pixabay

Жители Боровихи уже несколько лет жалуются на зловоние, которое источает местный завод. На днях они обратились с открытым письмом напрямую к губернатору региона

В Алтайском крае проведут проверку по публикациям в СМИ о нарушении природоохранного законодательства в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее жители села Боровиха пожаловались на «трупный запах», исходящий с территории расположенного рядом завода по производству костной муки «Алтайкорм».

«Мероприятия будут проведены совместно с органами, осуществляющими контрольные полномочия в сферах экологии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – пояснили в надзорном ведомстве.

Здесь напомнили, что прокуратура уже проводила проверку по фактам нарушений предприятия, все они в итоге были устранены – жалобы от населения на неприятный запах от производственного объекта не поступали около года.

ТОЛК