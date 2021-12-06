Горняк22: 32 пациента с COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае

Болезнь. Лечение Фото: pexels.com

За последние 24 часа число госпитализированных в ковидарии региона увеличилось почти на шесть десятков человек, число «тяжелых» пациентов снизилось на 15 человек

518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки. Об этом 5 декабря сообщает региональный оперштаб.

За это же время умерли 32 пациента, выздоровели 813.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 3440 (+59 за сутки) пациентов. 613 из них – в тяжелом состоянии (-15), 250 находятся на аппаратах ИВЛ (-2).

Общее число заболевших COVID-19 в крае – 106,6 тысяч человек. Выздоровели 77,9 тысяч, умерли 7 327 человек.

Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле (119), Рубцовске (65), Бийске (64), Камне-на-Оби (28), Ребрихинском районе (22), Благовещенском районе (21), Заринске (20).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае умерли три инфицированных COVID-19 ребенка.

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