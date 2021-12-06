Горняк22: Около -2 градусов ожидается в Алтайском крае 6 декабря

Снег Фото: Анна Меньшикова

В первую декаду месяца в регионе не ожидается сильных морозов. Ожидается, что они придут в край примерно к 8-9 декабря

Днем 6 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит 0…-5, а в южных районах до +5 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Утром местами возможны изморозь и туман. На дорогах сохраняется сильная гололедица. Ветер подует южный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в понедельник столбики термометров поднимутся до 0…-2 градусов. Преимущественно без осадков, но утром возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

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