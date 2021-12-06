Горняк22: Почему католики угощают и дарят подарки в День святого Николая

Церковь. Католики Фото: peter jung с сайта Pixabay

6 декабря католическая церковь празднует День святого Николая. С этого момента в европейский странах начинаются Рождественские праздники

Кто такой святой Николай

Святой Николай родился в 257 году в Малой Азии, в области Ликии. Уже с детства он рос благочестивым юношей и много времени проводил в церкви. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником. Об этом пишет портал calend.ru.

После этого Николай взошел на епископский престол в городе Мире. Народ очень его полюбил за доброту, кроткость, справедливость и отзывчивость. Он запомнился как ярый борец с язычеством, который разрушал идолов и капища и обличат еретиков.

Почему дарят подарки в День святого Николая

Подарок. Упаковка. Праздник Фото: Pexels

По преданию, святой Николай помогал всем бедным и обездоленным. Ночами он тайно подбрасывал им в башмаки монетки, а в окна клал пирожки. Об этом сообщают РИА Новости.

В 10 веке в кафедральном соборе Кельна в этот день детям из церковно-приходской школы стали раздавать фрукты и выпечку. Вскоре эта традиция распространилась по всей Европе. Люди у себя дома 6 декабря начали вешать специальные чулочки и башмачки, чтобы Николай мог положить в них подарок.

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