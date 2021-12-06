Горняк22: Что обязательно нужно приготовить 6 декабря: народные приметы на Митрофанов день

Пирог. Сладости. Угощение Фото: Pexels с сайта Pixabay

В этот день на Руси наши предки катались на санях, играли в различные игры, занимались выпечкой пирогов и приготовлением пива, а также гадали на суженого

6 декабря отмечается народно-христианский праздник «Митрофанов день». По-другому его называют «Митрофан», «Волхв», «День памяти Александра Невского» и «День Митрофана». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 6 декабря

На Митрофана уже устанавливался санный путь, поэтому это событие отмечали веселой ездой на санях.

6 декабря хозяйки готовили праздничные ужины для всех семьи, кто-то иногда даже приглашал в гости соседей и друзей. На стол было принято подавать пироги и свежесваренное пиво.

Вечером наши предки проводили различные игры и шуточные забавы. Незамужние девушки же в это время занимались гаданием на суженого.

Также в этот день по обочинам дорог устанавливали дорожные вехи – специальные длинные палки в виде копья, которые вбиваются в землю. Благодаря им наши предки без проблем находили дорогу домой в метель.

Народные приметы 6 декабря

На небе мало облаков – будет ясно, но холодно.

Тучи закрыли солнце, значит, скоро начнется буран.

Месяц четкий и с острыми «рожками» – зима будет студеной.

Если пошел мелкий снег и дует ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.

Снег под ногами сильно скрепит — к теплой погоде.

Ночью луна словно покраснела — жди на следующий день усиления ветра и снега.

Погода. Зима Фото: pixabay.com

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ТОЛК