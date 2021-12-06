Горняк22: Лишь один знак решится на свадьбу: астрологический прогноз с 6 по 12 декабря

Свадьба Фото: pixabay.com

На этой неделе Тельцы отправятся в путешествие, Раки решатся на предложение руки и сердца, а Скорпионы познакомятся со своими будущими возлюбленными

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать каждому знаку зодиака на неделе с 6 по 12 декабря.

Овен

По словам астролога, Овнов на этой неделе ожидают успехи в профессиональной сфере. Для этого им придется проявить настойчивость, активность и уверенность в своих силах. Время неблагоприятно для импульсивных покупок и растрат.

Телец

Эта неделя для представителей знака откроет хорошие перспективы, кто-то даже отправится в путешествие. Тельцам важно в этот период показать себя руководству с лучшей стороны. Также лучше отказать от инвестиций и крупных вложений.

Близнецы

Близнецы преуспеют в рабочих моментах и смогут получить из этого хорошую прибыль. Представители знака на этой неделе также могут вывести на чистую воду своих партнеров и узнать о низ много нового.

Рак

Представители знака, по словам эксперта, будут сосредоточены на делах и работе, и тем самым они повысят свой профессиональный уровень. Благоприятно на этой неделе общение с любимыми и построение совместных планов. Некоторые Раки сделают предложение руки и сердца своим партнерам.

Лев

Свадьба, молодожены. Фото: Анна Меньшикова, «Толк»

Львы будут придерживаться своих принципов и выбранной стратегии поведения. В отношении с близкими царит полное взаимопонимание. Астролог советует представителям знака быть тактичнее в общении с партнерами.

Дева

По словам астролога, представители этого знака будут активно решать накопившиеся дела и займутся домашними хлопотами. Некоторые Девы займутся ремонтом или переездом. На работе возможны интересные предложения, которые позволят проявить себя с лучшей стороны.

Весы

Весам представится много возможностей для самореализации и оттачивания профессиональных навыков. Также на этой неделе их ожидают полезные встречи, важная информация и хорошая прибыль от домашнего бизнеса.

Скорпион

На этой неделе представители знака будут находиться в центре событий, что их очень порадует. Они проявят активность в поездках и других передвижениях, обретут полезные и романтические знакомства. Астролог рекомендует в конце недели избегать поспешности в выводах и общении с партнерами, чтобы не создавать конфликтную ситуацию.

Стрелец

Дружба Фото: Pixabay

Для Стрельцов эта неделя будет богата денежными поступлениями и выгодными предложениями. У них появятся дополнительные источники дохода, но важно проявлять для этого активность. Возможны выгодные знакомства и сотрудничества.

Козерог

Козероги в этот период будут заняты своей личной жизнью. Они во всей красе предстанут перед обществом, покажут свою дипломатичность и привлекательность. Достичь успеха представителям знака поможет благоприятное стечение обстоятельств. Это время хорошо подходит для отдыха и развлечений.

Водолей

Водолеям звезды сулят продвижение по карьерной лестнице и достижение профессионального успеха. В жизни представителей знака возможны романтические знакомства при участии и помощи влиятельных людей, которые будут действовать инкогнито. Водолеи на этой неделе смогут проявить свои амбиции, проявить лидерство и собственную значимость.

Рыбы

Астролог утверждает, что неделя для Рыб пройдет не просто. Им придется заглянуть в свою душу, переосмыслить много важных вещей и оставить в прошлом все ненужное. Лучше всего провести это время в кругу друзей или отправиться в путешествие.

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