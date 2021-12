Горняк22: «Sir, fuck you»: Долин объяснил мат Ридли Скотта в свой адрес

Антон Долин Фото: instagram.com/critic_dolin

В комментариях часть подписчиков кинокритика выразили возмущение неподобающим поведением именитого режиссера, другие заявили, что «дедушку можно простить»

На нецензурные реплики, которые культовый голливудский режиссер Ридли Скотт допустил в адрес российского кинокритика Антона Долина «были причины». Об этом сам критик заявил на своей странице в Facebook.

Ранее киноэксперт на своем YouTube-канале опубликовал почти часовой фильм о режиссере, в конце которого продемонстрировал короткий фрагмент своего интервью с ним. В ходе разговора Долин назвал фильм «Последняя дуэль» более реалистичным, чем ранние работы Скотта – «Робин Гуд» и «Царство небесное».

«Sir, fuck you, fuck you, thank you very much, fuck you», – произнес в ответ Ридли Скотт.