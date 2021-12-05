Горняк22: В Республике Алтай пьяный подросток устроил GTA-заезд на угнанном авто
Полиция Фото: pixabay.com
В районе объявляли план «Перехват». Задержать угонщика удалось только спустя несколько десятков километров — в соседнем селе
В Республике Алтай полиция задержала 16-летнего подростка, который пьяным угнал иномарку, устроив 40-километровый «заезд» с ДТП и пострадавшим пешеходом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел на днях в Горно-Алтайске – в полицию обратился хозяин кроссовера, который сообщил, что неизвестный, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, завладел его авто.
Злоумышленника обнаружили по дороге в сторону села Майма – водитель совершал опасные маневры, проезжал на «красный» светофор и устроил ДТП, повредив «Ладу».
«Продолжив движение, в селе Соузга угонщик выехал на тротуар и сбил пешехода», – говорится в сообщении.
На требования полицейских остановить машину водитель не реагировал. Задержать нарушителя инспекторам удалось только в селе Озерное.
Возбуждено уголовное дело по факту угона.
Ранее «Толк» сообщал о том, что 16-летний подросток пострадал в ДТП с перевертышем в Горном Алтае.