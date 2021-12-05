Горняк22: Жителю Ижевска вынесли приговор за убийство на Алтае четверть века назад

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Встреча двух приезжих незнакомцев в алтайском городе закончилась смертью одного из них. Почти 25 лет жестокое преступление оставалось не раскрытым

В Камне-на-Оби (Алтайский край) вынесли приговор 58-летнему жителю Ижевска за убийство, которое произошло в городе почти 25 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В середине мая 1997 года в ходе уличного конфликта в городе был жестоко избит мужчина – экспертиза установила, что ему нанесли множественные удары по лицу, а также не менее шести ударов ножом в жизненно важные органы.

42-летнего потерпевшего, который оказался экспедитором из Кемеровской области, доставили в городскую больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Долгие годы преступление оставалось не раскрытым. Однако правоохранительных органам удалось установить подозреваемого.

В ходе следствия уже неоднократно судимый мужчина вину в содеянном признал.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело в погребе.

ТОЛК