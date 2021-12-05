Горняк22: Алтайский город накрыла песчаная буря из Казахстана
Небо в тучах Фото: pexels.com
Непогода в укрытый снегом Горняк налетела внезапно, заслонив небосклон серым облаком. Она бушевала в течение нескольких минут
Алтайский город Горняк 3 декабря накрыла песчаная буря. Об этом сообщает телеграм-канал «Горняк онлайн».
По данным источника, непогода несколько минут бушевала в города.
Сообщается, что сильные ветра принесли песок из степей Казахстана.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае непогода сменится к выходным теплом без осадков.