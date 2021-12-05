Горняк22: Медведева переизбрали на пост председателя «Единой России»

Дмитрий Медведев Фото: vk.com/dm

Его кандидатуру на должность председателя партии предложили во время съезда, участники события поддержали ее единогласно

«Съезд «Единой России» 4 декабря переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый срок его полномочий составит пять лет.

Участники съезда также утвердил Грызлова на пост главы высшего совета партии.

56-летний Медведев возглавляет «ЕР» уже свыше девяти лет – с мая 2012 года.

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