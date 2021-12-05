Горняк22: Мясников назвал популярное лекарство, способное вызвать глухоту

Александр Мясников Фото: @drmyasnikov.ru/Instagram

По словам известного врача, в руках непрофессионального человека антибиотик может стать «оружием», поражая жизненно важные органы

Бесконтрольный прием антибиотиков может спровоцировать опасные побочные эффекты, одним из которых является глухота. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил известный теледоктор Александр Мясников.

По его словам, такие препараты способны уничтожать наши слуховые рецепторы.

Кроме того, добавил Мясников, антибиотики способны вызвать проблемы с почками, печенью, сердцем и суставами.

Ранее эксперт-медик рассказал, что у коронавируса остались два основных симптома.

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