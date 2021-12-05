Горняк22: Тарасова высказалась о соперничестве Тутберидзе и Плющенко

Татьяна Тарасова Фото: instagram.com/t.a.tarasova

По словам прославленного тренера, ситуацию искусственно раздувает супруга экс-чемпиона и известный подюсер Яна Рудковская

Говорить о соперничестве Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко невозможно, потому что у этих тренеров по фигурному катанию «разные весовые категории». Об этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

«О противостоянии Плющенко и Тутберидзе смешно даже говорить. Этери – выдающийся тренер, Женя – начинающий», – высказалась она.

Тарасова видит в истории их «борьбы» за фигуристов участие супруги олимпийского чемпиона, известного продюсера Яны Рудковской.

«Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно. О чём говорить? Женя первый год работает», – заключила гостья студии.

Она также считает, что знаменитая супруга пока оказывает отрицательное влияние на работу своего мужа в качестве тренера.

«(Рудковская, – Прим.ред.) не понимает, что здесь не слова решают – здесь решают работа, действия. Когда она это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила», – высказалась тренер.

При этом Тарасова высказала уверенность, что Плющенко «хорошо работает», а для результата ему нужно только время. В то же время она скупо оценила способности сына пары – Александра Плющенко-младшего.

«Пока еще не очень вижу. Неплохо катается, но надо помолчать годика два», – отметила она

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