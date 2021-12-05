Горняк22: Барнаулец вышел на одиночный пикет с требованием поднять зарплаты

Пикетчик Фото: "Инцидент Барнаул"

В этом году Алтайский край опустился на 75 место по уровню заработной платы среди российских регионов — в среднем местные жители получают от 16 до 33 тысяч рублей

В центре Барнаула днем 3 декабря мужчина провел одиночный пикет из-за низкого уровня доходов в регионе. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

«Подняли цены на проезд, но не зарплаты», – говорилось на транспаранте, который активист держал в руках.

Уточняется, что молодого человека с лозунгом заметили у кинотеатра «Мир».

С 1 декабря в краевом центре подняли цены на проезд в общественном транспорте до 28 рублей. При этом Алтайский край находится на дне рейтинга зарплат среди российских регионов.

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