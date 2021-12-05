Горняк22: Площадь Сахарова в Барнауле перекрыли до 17 января

Знак "Въезд запрещен" Фото: pexels.com

Движение всех видов транспорта ограничат почти на полтора месяца на участке проспекта Социалистического между улицами Молодежная и Мерзликина

В Барнауле 4 декабря почти на полтора месяца перекрыли движение по площади Сахарова в связи с обустройством здесь снежного городка. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

«До 17 января включительно перекрыто движение всех видов транспорта на проспекте Социалистическом от улицы Молодежной до улицы Мерзликина», – говорится в сообщении.

В ближайшие дни на площадке начнут обустраивать главное новогоднее пространство города.

Демонтаж городка начнется с 14 января нового 2022 года, движение для транспорта будет открыто уже с 20.00 17 января.

Ранее стало известно, что в на барнаульской площади Сахарова не будут устанавливать ледяные горки.

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