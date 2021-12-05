Горняк22: Более 30 тысяч сообщений поступило в ЦУР Алтайского края

В ЦУРе Фото: altairegion22.ru

В режиме ручного мониторинга аналитический отдел Центра дополнительно выявил более 1,2 тысячи «рисковых ситуаций», которые требовали наиболее оперативного сопровождения

С начала года в электронную систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом Алтайского края (ЦУР) уже поступило более 30 тысяч сообщений. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Большая часть из них касалась вакцинации или лечения от коронавируса, дорог, здравоохранения, общественного транспорта, ЖКХ и соцобслуживания, отметили в администрации.

Губернатор края Виктор Томенко, который накануне посетил ЦУР, рекомендовал усилить взаимодействие с министерствами и управлениями, администрациями муниципальных образований региона, а также персонально с главами районов и городов.

Что такое ЦУР

ЦУР создают во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина – федеральная система должна объединить современные платформы для коммуникации между властью и гражданами в сети Интернет.

Центр фиксирует обращение гражданина на любой площадке в Сети, обрабатывает заявку и дает ответ о сроках устранения проблемы, либо разъясняет, как действовать в конкретной ситуации.

В Алтайском крае система заработала с конца ноября.

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