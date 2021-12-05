Горняк22: 521 новый случай COVID зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Медицинская лаборатория Фото: pexels.com

По состоянию на 4 декабря в ковидных госпиталях на лечении находятся 3381 человек, из них 628 – в тяжелом состоянии, 252 – на ИВЛ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 521 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщает региональный оперштаб.

За это же время от COVID-19 умерли 27 человек, выздоровели 505 пациентов.

Число инфицированных с начала пандемии в крае превысило 106 тысяч человек, всего умерли 7 295 пациентов, выздоровело свыше 77,1 тысяч.

Ранее эксперт алтайского минздрава призвал беременных вакцинироваться от ковида.

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