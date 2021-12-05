Горняк22: Очевидцы сняли на видео пару волков, вышедших к селу в Алтайском крае

Волк Фото: Фото: pixabay.com

Судя по опубликованным кадрам, хищников не испугал приблизившийся на минимальное расстояние автомобиль, однако завидев, что люди выходят из салона, звери бросились в лес

Пара волков вышла к селу в предгорной части Алтайского края – местные жители сняли хищников на видео. Кадры публикует сообщество «Барнаул 22».

Уточняется, что зверей заметила на юге региона – в Краснощековском районе.

«Пара сереньких сначала не боялась людей, но потом все же убежала», – говорится в публикации.

Ранее «Толк» сообщил о том, что информация об отстреле медведя в алтайском селе оказалась фейком.

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