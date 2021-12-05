Горняк22: Глава Барнаула оценил реконструкцию парка «Изумрудный»

Вячеслав Франк Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Градоначальник выразил благодарность губернатору Алтайского края Виктору Томенко и региональному правительству за поддержку в обновлении старейшего в городе парка

Глава Барнаула Вячеслав Франк в рамках выездного совещания посетил парк «Изумрудный», где с 2020 проводят масштабную реконструкцию. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

«Парк меняется на глазах в лучшую сторону, становится более востребованным у горожан и не только летом», – отметил он.

Велодорожки и эко-площадки

В 2021 году по муниципальному контракту стоимостью почти 90 млн рублей (70% – средства краевого бюджета, 30% – городского) в «Изумрудном» провели работы по устройству сети внутрипарковых дорожек с гранитным отсевом и мощению участков центральной аллеи площадью в целом более 9 тысяч кв. метров. Здесь установили свыше 60 скамеек, оборудование для четырех физкультурных площадок, вело-беговой дорожки и площадки для выгула собак.

Сейчас строители завершают монтаж двух крупных детских игровых площадок, на втором этапе благоустройства предстоит завершить обустройство парковой сцены и беседки для отдыха.

Если детскую эко-площадку еще предстоит оценить барнаульцам с детьми, то специально оборудованная площадка для выгула собак уже обрела довольных посетителей с четвероногими питомцами. Развивая парк как место встреч и общения представителей городских сообществ по интересам, в будущем в «Изумрудном» планируют проводить турниры шахматистов, слеты голубеводов, ярмарки изделий хендмейда и другие эвенты.

Планы на будущее

В следующем году в парке планируют провести реконструкцию пруда с заменой разрушенных плит, ремонтом моста, строительством спуска к воде, пирсов. Запланировано также обустройство павильона визит-центра и проката, беседки для проведения торжеств, озеленение территории. На эти цели правительство края предусмотрело порядка 60 млн рублей, еще столько же выделят из городского бюджета.

В целом на благоустройство общественных территорий Барнаула в 2022 году предусмотрели свыше 240 млн рублей. Часть из них направят на набережную Речного вокзала и парк «Юбилейный».

Благоустройство парка «Юбилейный» на площади 50,7 га будет проходить поэтапно. В 2022 году проект предусматривает обустройство 14 614 кв. метров пешеходных дорожек, установку 45 скамеек, 13 игровых маф, высадку 490 деревьев, восстановление газона на площади свыше 4,3 кв. метров. По проекту благоустройства набережной обновят пешеходное пространство площадью около 3 тысяч кв. метров, здесь также появится освещение из 28 светильников, 29 лавочек и теневые навесы.

ТОЛК