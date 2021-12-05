Горняк22: В Алтайском крае 5 декабря ожидается легкий мороз до -5 градусов

Снег. Зима. Фото: Анна Меньшикова

Теплая погода сохранится в первую декаду месяца, затем в регионе ожидаются морозы. При этом в ночное время и сейчас столбики термометров опускаются до -20 градусов

5 декабря в Алтайском крае ожидается комфортная погода без осадков. Воздух прогреется до 0…-5 градусов. В этот день в регионе преимущественно без осадков. Местами возможны изморозь и туман. На дорогах сохраняется сильная гололедица. Порывы юго-западного ветра составят 4-9 м/с, сообщает ЦГМС края.

В Барнауле в воскресенье ожидается около -3…-5 градусов и преимущественно без осадков. На дорогах – гололедица. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с.

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