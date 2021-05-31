Горняк22: Жителям Алтайского края ответят на вопросы о пенсионном обеспечении

Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю проводит 31 мая прямую линию по актуальным вопросам назначения и выплаты пенсий.

На вопросы ответят начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Ирина Неверова и начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Валентина Натарова. Звонить нужно по телефону (3852) 39–98–00 с 10 до 11 часов.

Обратившиеся получат консультации по любым вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции ПФР. Например, это право на установление пенсии, выплаты и удержания из нее, выход на пенсию досрочно и прочее.

С 2019 года изменен закон о пенсиях. Предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста, также законодательно закреплена новая категория граждан – «предпенсионеры». Кроме того, изменились и принципы назначения социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума в регионе.

Алтайская правда